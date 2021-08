Un altro morto in mare sulle spiagge toscane. Parliamo di un 78enne di Sarzana (La Spezia), che ha accusato un malore in acqua quest'oggi davanti la spiaggia libera di Forte dei Marmi, al confine con montignoso. I soccorritori hanno tentato la rianimazione ma purtroppo l'uomo era già morto. L'anziano si trovava in spiaggia con la moglie. Presenti sul posto l'automedica, la Croce Bianca con una sua ambulanza e gli uomini della capitaneria di porto.