Lega Empoli propone: "Troppi piccioni, usiamo mangime sterilizzante"

Per perseguire il decoro urbano e per dare risposte concrete per arginare il degrado, la sporcizia ed il rischio di diffusione di infezioni ad uomini ed animali, è necessario ridurre il numero dei piccioni in città. Purtroppo il guano danneggia anche monumenti e proprietà private ed essendo questi volatili "beni ambientali", i cittadini non sono autorizzati a sopprimerli o a catturarli.

Quindi spetta al Comune di Empoli intervenire per preservare il patrimonio materiale della città e per preservare le condizioni igienico sanitarie della nostra città.

Ricordiamo l'emergenza piccioni in passato all'ospedale di Empoli, infestato più volte negli ultimi anni, con conseguenti interventi emergenziali da parte dell'azienda sanitaria, che però non hanno sempre portato a soluzioni veloci ed efficaci.

Mi sono arrivate varie segnalazioni da parte di cittadini che si lamentano del numero dei piccioni, con le conseguenze sopra esposte.

E' necessario quindi che l'amministrazione comunale intervenga installando dei piccoli apparecchi di distribuzione di mangime sterilizzante, sull'esempio di tante altre città italiane, ultima tra le quali Novi Ligure.

Andrea Picchielli - Capogruppo Lega Salvini Empoli