Pinocchio Street Festival: teatro musica e circo a Collodi nel weekend

E’ uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Valdinievole, ma il suo pubblico arriva da tutta la Toscana e da diverse regioni del centro Nord. E’ un festival di teatro, musica e circo che sa conciliare lo spettacolo colto con quello popolare, cultura e divertimento, leggerezza e bellezza, dicotomie apparenti che in sei anni SENZA FILI è senz’altro riuscito a superare.

L’evento, in programma a Collodi per questo fine settimana (venerdì 27, sabato 28, domenica 29), è sostenuto dal Ministero della Cultura e vede in cartellone oltre 60 eventi gratuiti da seguire nei suggestivi scenari del Parco di Pinocchio, di Collodi Centro e di Collodi Castello, un villaggio di pietra serena abbarbicato sulla collina pesciatina. “Costruire bellezza”, è da sempre il motto della manifestazione e per portare a termine questa missione il Pinocchio Street Festival avrà anche quest’anno molti alleati.

La Banda Osiris, il mitico gruppo di musicisti comici nato “in strada” nel 1980 e noto al grande pubblico grazie a programmi come “DOC”, “Maurizio Costanzo Show”, “Parla con me”, “Caterpillar”, è una delle presenze più eminenti del cartellone 2021: si esibirà sabato 28.

Ma gli appuntamenti di rilievo sono molti: sempre sul genere comico clownesco è certamente da segnalare il ritorno alle piazze del duo italo-danese Giorgio Donati e Jacob Olesen, dagli anni 80 ambasciatori mondiali in chiave surreale della tradizione clownesca italiana.

E ancora dalla vicina svizzera il Circo Pitanga, tra le più apprezzate compagnie di circo contemporaneo di oltralpe (sabato 28 e domenica 29). Il duo russo-argentino di acrobati, lanciatori di coltelli e musicisti Domychovsky e Agranov (venerdì 28).

I friulani “Madame Rebinè” con la loro “commedia circense” dedicata al ciclismo (domenica 29). Tutte perle che rendono straordinaria l’offerta di teatro e circo del Festival di Collodi.

Per la parte musicale, da non perdere il concerto di domenica 29 dell’Ensemble Terzotempo, dedicato alla produzione di Franco Battiato, recentemente scomparso. Ma anche l’esibizione vocale de “Il Quinto Elemento”, cinque tra le più talentuose cantanti della scena jazz toscana.

Una delle 3 sezioni del festival è ospitata dal “Castello” di Collodi, luogo davvero incantato dove la presenza del teatro di strada renderà davvero magica l’esperienza di ciascuno spettatore. Un percorso che inizierà con un passaggio in navetta e che si dipanerà poi in 4 tappe (a scendere la collina) a partire da una Pieve del tredicesimo secolo, per poi accompagnarvi tra vicoli di pietra, piccole piazzette infarcite di acrobati, giocolieri, marionettisti, musicisti, attori. Un percorso alternativo alle piazze fisse di Collodi centro, che può essere frequentato dalle 20:30 alle 24:00 in 4 turni distinti di visita.

SENZA FILI può garantire il rispetto di tutte le norme vigenti per il contenimento della pandemia, e già nel 2020 ne è stata certificata la potente azione antinfiammatoria e ricostituente su tutti i partecipanti. Resterà un festival inclusivo e indicato per tutti.

SENZA FILI, Pinocchio Street Festival è un progetto dell’Associazione Terzo Tempo di Pescia, organizzato in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, l’Associazione Internazionale Open Street aisbl di Bruxelles, l’Associazione Il Teatro Che Cammina di Treviso, con il contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, con il contributo del MIBACT, il Patrocinio della Regione Toscana, il Sostegno del Comune di Pescia e della Banca di Pescia e Cascina.

Info e Contatti: SENZA FILI, Pinocchio Street Festival, Segreteria: Tel 338 7138903, info@senza-fili.it

Fonte: Ufficio Stampa