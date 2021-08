Referendum Eutanasia, Massimiliano Iervolino in Toscana per la raccolta firme

Continua il viaggio lungo l’Italia che Massimiliano Iervolino ha intrapreso a sostegno della raccolta firme per il referendum Eutanasia Legale. Tre le tappe in Toscana dove il segretario di Radicali Italiani incontrerà militanti e giornalisti.

Mercoledì 25 agosto dalle ore 18.30 sarà ad Arezzo al tavolo di raccolta firme allestito dall’associazione LiberAperta in piazza di Sant’Agostino. Giovedì 26 è la volta di Firenze: appuntamento alle 10.30 presso il tavolo allestito dall’associazione Firenze Radicale - Per gli Stati Uniti d’Europa in piazza Pietro Leopoldo. Infine venerdì 27 alle ore 19.00 in piazza Buonamici a Prato con l'associazione Radicali Prato. "Sapere di aver raggiunto l'obiettivo delle 500 mila firme ci ha riempito di gioia - ha dichiarato il segretario di Radicali Italiani. “La priorità adesso è mettere al sicuro il risultato: per questo non ci fermiamo e puntiamo almeno a 750 mila firme”, ha concluso.

Ufficio stampa Radicali Italiani