Si è spento a 85 anni Mario Graziano Parri: poeta, narratore e saggista

Si è spento a Grosseto all'età di 85 anni Mario Graziano Parri, poeta, narratore e saggista. Era ricoverato in ospedale da giorni in seguito a una caduta durante il suo soggiorno in Maremma. Nato a Bologna il 3 marzo 1936, dopo aver lungamente vissuto a Firenze si divideva fra Roma e Tirli, nei pressi di Castiglione della Pescaia. Forti i legami con la Toscana. Insieme alla compagna Simona Costa era tra gli animatori e giurato del 'Premio Letterario Viareggio Rèpaci'. Nel 1996 rifondò e diresse 'Caffè Michelangiolo' edita da Polistampa, rivista fiorentina di letteratura e non solo. Dirigeva anche le collane di libri 'Biblioteca del Caffè', 'Biblioteca del viaggiatore' e 'Cronaca e storia'.

Tra i suoi libri Vigilia d'armi, Ali di vetro, Poesia del silenzio, Se parla la spiga d'estate (1981, premio Dino Campana), Questa è la rosa e qui danza (1982, premio Pisa), Codice occidentale (1983), La notte precedente il nostro futuro (1985, premio Circe-Sabaudia), e nel 2001 Stella di guardia. La sua prima prosa è del 1983, la pièce teatrale 'Addio, figliol prodigo'. Tra i romanzi La signora del gioco e Magenta Petrel.