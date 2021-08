Trovato morto da giorni a Empoli uomo quarantenne: indagini sulla scomparsa

Un uomo sulla quarantina sarebbe stato ritrovato morto in un'abitazione di Empoli questo pomeriggio, martedì 24 agosto. Non sono note le cause del decesso ma è apparso chiaro ai soccorritori che il fatto risalga ad alcuni giorni prima. Già da fuori l'appartamento si sentiva un forte odore che avrebbe fatto allarmare i vicini di casa e chi non vedeva l'uomo da tempo. Sul posto sono stati chiamati a intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, i carabinieri e i sanitari inviati dal 118. Si ipotizza che verrà effettuata l'autopsia sui resti per capire i motivi della scomparsa. Non si esclude la pista del suicidio.

