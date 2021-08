Use Rosa, l'atmosfera nel team empolese in attesa del campionato

Al quarto raduno da squadra della massima categoria, l'atmosfera in casa Use Rosa Scotti è la stessa di sempre: serenità, determinazione, consapevolezza che la strada per la salvezza sarà lunga e difficile, piedi per terra.

La linea di coach Alessio Cioni è questa e, ovviamente, la speranza è che lo sia anche il risultato finale. "Come sempre ogni anno si resetta tutto - attacca - quello che abbiamo fatto nelle stagioni recenti non conta se non come bagaglio d'esperienza e come consapevolezza di aver lavorato bene. Ci aspetta un campionato decisamente più competitivo e quindi più difficile, ma noi partiamo per fare il meglio possibile senza darci obiettivi che verranno strada facendo. Abbiamo cinque ragazze nuove e fra un mese di lavoro saprò dire che tipo di squadra abbiamo costruito in estate. Di sicuro è una squadra poliedrica ed ho in mente tante cose da poter fare con le ragazze, spero che ci riusciremo".

Campionato spezzato come sempre? "Sì, ma la spaccatura stavolta è più netta e marcata. Le prime sei sono di un livello ben più alto e difficilmente raggiungibile. Lo dicono i nomi delle giocatrici e c'è una squadra come Bologna cha in un paio di anni è ormai al livello delle top delle ultime stagioni che tutti conosciamo. Dal sesto posto in giù, invece, non c'è niente di impossibile e quindi possiamo giocarcela con tutte, anche se non ci saranno squadre materasso. Insomma, ci aspetta una sfida avvincente che iniziamo con umiltà ma con l'entusiasmo e la voglia di fare bene come sempre".

Assenti al raduno le due americane. "In realtà - spiega il coach - Zada Williams al momento del raduno era a riposarsi visto che era atterrata da poche ore e quindi l'aspetto in palestra. Richards la aspettiamo con ansia appena finiti i suoi impegni nella Wnba".

Fonte: Use Basket Empoli