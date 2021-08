Aperture in notturna per Palazzo Pretorio e il Museo di Arte Sacra a Certaldo

Palazzo Pretorio, edificio simbolo di Certaldo Alto, il Museo di Arte Sacra e la chiesa dei santi Jacopo e Filippo sono pronti ad accogliere i visitatori anche sotto le stelle. L'amministrazione comunale di Certaldo, con la collaborazione della propositura di San Tommaso, ha deciso di promuovere due aperture serali straordinarie per concedere a turisti e curiosi la possibilità di scoprire le bellezze certaldesi anche dalle 21 alle 23. Il tutto a ingresso gratuito.

Le date da segnare in agenda sono quelle di lunedì 30 agosto e di lunedì 6 settembre 2021.

Oltre a visitare le stanze di Palazzo Pretorio, dal fascino antico, chi deciderà di cogliere questa occasione potrà fare tappa alle due mostre pittoriche ospitate attualmente nello storico edificio. Al primo piano, c'è la mostra "Gualtiero Nativi - Opere dal 1946 al 1988", con circa sessanta opere esposte, messe a disposizione da numerosi collezionisti italiani, per celebrare il centenario della nascita di uno dei più grandi protagonisti dell'astrattismo classico fiorentino.

Nelle Prigioni delle donne, invece, spazio al percorso espositivo "Bestie": gli stessi dipinti proiettati nel corso dello spettacolo "Bestie - Animali e mostri della Commedia", progetto a cura di Comune di Certaldo e Associazione Polis-Oranona Teatro, con il contributo di Regione Toscana, parte delle celebrazioni dantesche “Dante o Tosco – Celebrazioni 700°” organizzate dalla Regione Toscana nel settecentenario della morte del Sommo Poeta, sono i protagonisti della mostra che accende i riflettori sui disegni originali di Carlo Romiti.

Il percorso propone quindici opere che rappresentano alcune delle bestie e dei mostri presenti nell'Inferno della Divina Commedia: sarà possibile 'incontrare' la lonza, il leone, la lupa, Cerbero, Gerione, il Minotauro, i centauri, le arpie e altri soggetti ancora.

Per accedere ai luoghi di cultura in occasione delle due aperture serali straordinarie non è richiesta la prenotazione. L'ingresso dei visitatori è consentito nel rispetto delle disposizioni anti-Covid ed è richiesto il Green Pass, come previsto dalle disposizioni nazionali.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa