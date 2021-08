Applausi per i giovani talenti Chigiani

I talenti Chigiani applauditi da un numerosissimo pubblico (di gran lunga oltre un centinaio di persone) al concerto degli Allievi del Corso di Alta Formazione dell’Accademia Chigiana della scuola diretta dai Maestri Bruno Giuranna e Salvatore Accardo, organizzato dalla U.S. Virtus e altre realtà associative del territorio valdelsano presso la Basilica di San Lucchese. Un successo che supera quello dello scorso 9 Agosto e consolida la collaborazione, ormai pluriennale, tra la Virtus Poggibonsi e l’Accademia Musicale Chigiana.

Tutto si è svolto in maniera ottimale, seguendo i protocolli antiCovid previsti per le manifestazioni e gli eventi.

Al concerto, oltre al numerosissimo pubblico, hanno partecipato anche il Cardinale Lojudice, il Sindaco David Bussagli, il Maestro Bruno Giuranna, il Comandante della stazione dei Carabinieri Giulio Siciliano.

I Giovani Talenti hanno eseguito musiche di Bach, Ysaye, Ravel, Shubert.

Un altro momento di socializzazione e comunità, dice Pietro Burresi, che anche con questa iniziativa intendiamo irrobustire. Un legame che sicuramente rinforza il legame con il territorio.

Parlando di comunità, armonia e bellezza, quella che il linguaggio musicale sa trasmettere, Pietro Burresi non ha potuto non ricordare la violenza dei recenti accadimenti in Afghanistan: “Questi eventi – spiega Burresi- porteranno alla frantumazione di un popolo e a sofferenze umane indicibili. La nostra comunità, non ha né mezzi né forze per dare soluzione ad un così vasto problema. Nel nostro piccolo possiamo però, se ci sarà richiesto, aprire il cuore e la mente dell’accoglienza. E credo che si sarà richiesto. Facciamolo e questo farà la differenza”.

Le Associazioni Eventi, Idee, Maritain, Toscana Food, con a capo la casa madre Virtus saranno inoltre impegnate, il prossimo 1Ottobre, nella “Marcia della Pace”, guidata e meditata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice.

Fonte: Ufficio stampa