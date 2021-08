Cadavere rinvenuto a Empoli, era scomparso da una comunità di recupero una settimana prima

Come vi abbiamo anticipato, ieri i carabinieri di Empoli hanno rinvenuto, in un appartamento di Ponte a Elsa di Empoli, il cadavere di un 44enne ormai in avanzato stato di decomposizione.

L'intervento dei militari empolesi è stato richiesto dai colleghi di Bologna, in quanto il 23 agosto era stata formalizzata una denuncia di allontanamento da parte della ex convivente del 44enne.

I militari bolognesi, attivatisi per le ricerche, avendo geolocalizzato attraverso il dispositivo mobile la posizione del 44enne in Empoli, hanno richiesto ai colleghi di effettuare delle verifiche, a seguito delle quali è stato rinvenuto il cadavere presso l'abitazione di una parente che si trova ospite da tempo di una RSA.

Il 44enne, ancora residente ad Empoli ma da tempo ospite di una comunità di recupero per tossicodipendenti del Bolognese, aveva fatto perdere le proprie tracce dal 18 agosto scorso, data in cui l'ex compagna ha dichiarato di non avere più sue notizie.

Il PM di turno della Procura della Repubblica di Firenze ha disposto l'invio del cadavere presso l'Istituto di medicina legale di Firenze per l'esame autoptico.

Nell'abitazione i carabinieri della stazione di Empoli hanno anche rinvenuto una bustina contenente 0,39 g di eroina, il telefono cellulare, il portafogli ed i documenti del 44enne, tutto posto in sequestro.