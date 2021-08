Cementificio Testi, ci sarà il ricollocamento degli ex dipendenti

Anche la Regione aderisce all’Accordo per il ricollocamento degli ex dipendenti del Cementificio Testi e per chi ha perso occupazione nell'area del Chianti fiorentino. Domani, giovedì 26 agosto alle 12, presso lo stabilimento di Greve in Chianti, dove per mesi sono stati in presidio i lavoratori, Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del Eugenio Giani firmerà l’atto per la Regione.

L’accordo è stato sottoscritto dai sindaci di Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Impruneta e Bagno a Ripoli. L’impegno è condiviso anche dalle le sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil) e da Confindustria, Cai, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confapindustria, Unione degli agricoltori, Confesercenti e Camera di commercio di Firenze, Chiantiform.