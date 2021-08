Coronavirus Empoli e Cuoio, 35 contagi

Continuano ad aumentare i casi di contagio tra l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio. Il computo a livello regionale è in aumento per oggi, mercoledì 25 agosto, e così sta accadendo (in piccolo) anche nelle nostre zone. Ecco il dettaglio

Zona Empolese Valdelsa 27 contagi

Gambassi Terme 2

Montelupo Fiorentino 5

Montaione 1

Capraia e Limite 2

Vinci 3

Certaldo 3

Castelfiorentino 3

Empoli 7

Montespertoli 1

Zona comprensorio del cuoio 8 contagi

Santa Croce sull'Arno 3

San Miniato 4

Castelfranco di Sotto 1

A breve il bollettino dell'Asl Centro