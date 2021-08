Covid-19, un nuovo decesso a Montemurlo

Il Covid -19 si porta via un altro montemurlese. È la vittima numero 39 del virus. Ieri, 24 agosto, all'ospedale Santo Stefano di Prato si è spento Hamid Rhabi, 69 anni, cittadino marocchino, da 33 anni residente a Montemurlo in via Parugiano di Sotto. Da soli cinque mesi Hamid era riuscito ad andare in pensione dopo una vita di lavoro come saldatore e il suo più grande sogno era quello di poter tornare a casa in Marocco a riabbracciare i suoi figli che non vedeva da decenni. Purtroppo Hamid non ce l'ha fatta: il suo fisico, già provato da una malattia terminale, è stato sconfitto dal Covid-19. Dallo scorso mercoledì 18 agosto, per l'aggravarsi delle sue condizioni, era stato ricoverato al Santo Stefano, dove, come racconta l'amica di famiglia Nadia:« il personale medico-sanitario ha fatto il possibile per curarlo e assisterlo al meglio. Per me Hamid era come un padre e l'ho assistito in questi ultimi mesi di malattia. Hamid era una persona bravissima, buona e ben voluta da tutti. Mi mancherà tanto». Anche il sindaco Simone Calamai ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Hamid:« Mi stringo alla famiglia Rhabi per questa grave perdita. Purtroppo speravo di non dover più raccontare di morti per Covid, ma questo terribile virus continua a colpire e non lascia scampo alle persone più fragili. Per questo, ancora una volta, rinnovo il mio appello alla vaccinazione».

Fonte: Ufficio Stampa