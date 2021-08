Criptovalute, il mercato supera i 2 trilioni di dollari: chi vince e chi perde

Per la prima volta nella sua storia, il valore totale del mercato delle criptovalute ha superato i 2 trilioni di dollari. Non tutte le criptovalute si sono tuttavia contraddistinte per una identica performance positiva. Ecco chi è andato meglio, e chi deve rivedere le sue prestazioni.

Le migliori criptovalute

Per quanto riguarda le migliori criptovalute di periodo, non possiamo non fare un breve cenno a Bitcoin (BTC), ma non tanto per il suo dinamico incremento di valore, quanto per il suo contributo complessivo al mercato delle criptovalute, con una valutazione attuale di oltre 900 miliardi di dollari.

Un’altra criptovaluta che ha fatto parlare di sé è Solana (SOL), che spesso ha rubato i titoli dei giornali a Bitcoin, raggiungendo un nuovo massimo storico di 74,89 dollari. I token SOL sono aumentati di oltre il 110% negli ultimi 14 giorni, passando da 33,2 dollari all’attuale soglia, con SOL che è oggi il 10mo token criptovalutario più capitalizzato al mondo. Si può investire in Solana e altre criptovalute attraverso piattaforme come BitIQ, per esempio.

Ulteriore criptovaluta da tenere d’occhio è Terra (LUNA). La crescita di Terra nel 2021 è stata fenomenale, con una spinta del 2.000% da inizio anno ad oggi, rendendo così LUNA il token a più alta crescita del 2021. E che dire di Nerve (NRV)? Il token ha guadagnato terreno in modo costante negli ultimi tempi, divenendo uno dei migliori performer del 2021.

Cosa non è andato per il verso giusto

Non tutto è però andato come da previsioni. Il mercato delle criptovalute sta infatti espandendo la sua portata e ha subito due importanti attacchi hacker durante il mese di agosto. Domande sulla sicurezza e sui progetti DeFi sono state dunque sollevate a più riprese, soprattutto in relazione ad alcuni progetti come DAO Maker e Poly Network. Queste preoccupazioni fanno parte della richiesta di una maggiore regolamentazione nel settore, ma non è detto che conducano a risvolti concreti nel breve termine.

In aggiunta a ciò, sebbene la maggior parte del mercato delle criptovalute abbia contribuito alla crescita del mercato fino a 2 trilioni di dollari, ci sono state comunque perdite significative. Tra queste c’è sicuramente Computer Internet (ICP), che ha lottato duramente per affermarsi in modo credibile fin dal suo ingresso nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, dopo essere entrato nella top 10 delle criptovalute, ha rapidamente guadagnato terreno. ICP è diminuito di oltre il 15% negli ultimi 7 giorni ed è ora fuori dalle prime 20 criptovalute.

C’è poi SafeMoon (SAFEMOON), che sembra essere scomparso da quando è stato lanciato e dopo aver contabilizzato un aumento di oltre il 900%. Attualmente è in calo dell'89% rispetto al massimo di aprile. Infine, uno sguardo a Token FTX (FTT) che, dopo aver toccato massimi senza precedenti ad agosto, ha iniziato a tornare indietro. Di conseguenza, FTT ha perso più del 10% del suo valore negli ultimi 5 giorni.

Perché dovresti preoccuparti?

L'adozione della criptovaluta è in costante aumento e si prevede che continuerà a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni. Questi risultati polarizzanti mostrano che mentre le criptovalute possono essere un'opportunità di investimento, non tutte le criptovalute valgono la pena.

Meglio allora investire con la giusta consapevolezza, all’interno di una strategia di trading coerente con le proprie finalità di impiego, evitando di lasciarsi cadere nella piacevole tentazione di seguire il comportamento della massa.