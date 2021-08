E’ iniziata la stagione dell’Abc Solettificio Manetti, la quinta targata coach Paolo Betti

Entusiasmo, ambizione, determinazione ma prima ancora un’altra cosa: il gruppo.

Da qui riparte l’Abc Solettificio Manetti, per la quinta stagione consecutiva guidata da coach Paolo Betti. Una squadra tornata al PalaBetti e pronta a riprendere esattamente da dove si era fermata a giugno, con una rosa ormai affiatata e pronta a fare di questa forte unione il proprio principale punto di forza.

“Sono davvero entusiasta – attacca coach Paolo Betti – ancora più degli anni passati. Perchè guardando i ragazzi vedo facce con cui ho una grandissima voglia di lavorare. Poter contare su un gruppo così, a partire dai ragazzi, lo staff, la dirigenza e la società tutta, è un valore aggiunto che deve spingerci a dare il massimo. Crediamo fortemente in questo gruppo e credo che quest’anno ognuno di noi dovrà essere ancora più esigente con sè stesso e con i propri compagni di viaggio, perchè se è vero che stare insieme e divertirsi sono sempre stati alla base del nostro lavoro, è vero altrettanto che le ambizioni sono tante. L’obiettivo sarà sempre lo stesso: vincere la prossima partita”.

“La società ripone grande fiducia in questa squadra – prosegue il direttore sportivo Alessio Belli -, un gruppo che dovrà partire subito forte e dare il massimo, giorno dopo giorno. Sappiamo che sarà una battaglia, affronteremo squadre che si sono rinforzate, basti pensare a Montecatini, Virtus Siena o Agliana, per citarne alcune. Ma l’obiettivo della società è essere tra le protagoniste di questa stagione e proseguire un percorso che negli ultimi anni passati ci ha regalato tante soddisfazioni. Adesso dobbiamo alzare l’asticella e dare qualcosa di più, ognuno dovrà fare la sua parte, a partire dai senior fino ad arrivare ai giovani e ai giovanissimi 2006 che faranno parte della rosa in pianta stabile”.

“Questo gruppo non è stato costruito in estate – aggiunge il direttore generale Leonardo Manetti – ma è un gruppo che si è formato negli anni, giorno dopo giorno, partita dopo partita, e che adesso si è rinforzato per inseguire traguardi importanti. E tutto questo andrà di pari passo con la crescita dei nostri giovani, altro obiettivo primario di questa stagione”.

“Sono orgoglioso di vedere tanti giovani castellani in prima squadra – conclude il presidente Renzo Tani – perchè loro rappresentano il nostro futuro, nonchè la conferma di una società che investe sui propri ragazzi. Abbiamo grande fiducia in questa squadra, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto umano. Ed è proprio da qui che arrivano i successi, dalla voglia di scendere in campo ogni giorno ed impegnarsi tutti insieme per un unico obiettivo”.

Fonte: ABC Castelfiorentino