Giostra storica e carrettino per dolciumi in piazza Giovanni XXIII: il bando a Pistoia

In autunno, per il divertimento dei più piccoli, piazza Giovanni XXIII tornerà ad accogliere una giostrina storica. A questa, nello stesso orario di apertura, potrà affiancarsi un carrettino per la vendita di dolcetti, popcorn e zucchero filato. L’offerta ludica si arricchisce dunque di un ulteriore piccolo servizio di ristoro per le famiglie, che potranno acquistare qualche delizia per i bambini.

Il bando pubblicato dal Comune di Pistoia rimarrà aperto, sia per gli esercenti di spettacoli viaggianti sia per le attività di commercio su aree pubbliche, fino a sabato 11 settembre. Tutti i requisiti richiesti sono riportati in dettaglio nel testo dell’avviso presente, insieme agli allegati, sul sito istituzionale www.comune.pistoia.it, nell’area tematica “commercio”.

La durata delle due concessioni, che sono complementari, va dal primo ottobre al 30 novembre 2021, con possibilità di proroga fino al 28 febbraio 2022. L’installazione della giostrina storica potrà occupare uno spazio del diametro esterno massimo di 12 metri lineari, mentre per l’attività commerciale è a disposizione un posteggio di massimo 2 metri quadrati.

Le domande devono pervenire al Comune di Pistoia tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it. Il modello di domanda è unico, ma suddiviso in due sezioni, a seconda delle attività per cui si intende presentare richiesta. Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita commissione al fine di stilare due graduatorie, una per l’assegnazione dell’area per lo spettacolo viaggiante e l’altra per l’attività complementare del settore alimentare a supporto dell’attrazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Sviluppo economico e promozione territoriale via email.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa