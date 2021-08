Lisa Ginzburg presenta il nuovo libro “Cara pace” a Castellina in Chianti

La grande letteratura torna protagonista a Castellina in Chianti con un nuovo appuntamento del Premio Letterario del Chianti, giunto quest’anno alla 34° edizione. Sabato 28 agosto alle ore 18 in Piazza del Comune, Lisa Ginzburg presenterà la sua opera "Cara pace", pubblicato dalla casa editrice “Ponte alle Grazie”.

Ginzburg è una scrittrice, traduttrice e storica della filosofia italiana. Laureata in filosofia a “La Sapienza” di Roma ha completato i suoi studi alla Normale di Pisa. Al suo attivo ci sono traduzioni, collaborazioni giornalistiche, opere letterarie.

Il romanzo Cara pace è stato uno dei dodici finalisti candidato al Premio Strega 2021.

“Sentivo la necessità di raccontare un punto di vista particolare – ha detto Ginzburg – uno sguardo infantile che osserva dal basso il mondo degli adulti e lo considera assurdo”.

L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative per il contrasto al Covid-19. Per partecipare all’evento del 28 agosto è necessaria prenotarsi ed essere in possesso del “green pass”, come previsto per l’accesso alle manifestazioni pubbliche, anche all’aperto. La prenotazione andrà inviata all'Associazione Stazione di Posta tramite l'email ass.stazionediposta@gmail.com entro le ore 12 di venerdì 27 agosto.

Il Premio letterario Chianti, nel cui albo d'oro figurano nomi prestigiosi della letteratura contemporanea, è promosso dalla rivista culturale Stazione di Posta e dai Comuni di Greve in Chianti (promotore), Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Impruneta, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa; si avvale del patrocinio delle Province di Siena e Firenze.

Fonte: Comune di Castellina in Chianti - Ufficio Stampa