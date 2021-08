Malore in mare, muore 71enne a Viareggio

Un uomo è morto a causa di un malore questo pomeriggio a Viareggio, mentre era in mare. Si tratta di un 71enne tedesco. Il corpo dell'anziano sarebbe stato visto galleggiare da alcuni bagnini di uno stabilimento balneare della Passeggiata. Inutili i tentativi di soccorso. Da quanto appreso potrebbe essersi trattato di un malore improvviso. Non era un cliente dello stabilimento dove è stato ritrovato, non è escluso quindi che il corpo possa essere stato trasportato li dalla corrente.

Sul posto, per i soccorsi, un'automedica, un'ambulanza della Croce rossa e la guardia costiera. Per gli accertamenti anche personale della Capitaneria di porto di Viareggio.