Salvato cagnolino rimasto incastrato in un cunicolo

Era rimasto intrappolato, ci hanno pensato i vigili del fuoco a estrarlo e a salvarlo. Protagonista della vicenda un cane a Montepulciano. Verso le 12.30 di oggi, mercoledì 25 agosto, i vigili del fioco di Montepulciano sono intervenuti per soccorrere l'animale lungo la ss146 sud. Il cane era rimasto imprigionato in un cunicolo nel terreno e si è subito temuto il peggio. I pompieri però hanno fin da subito lavorato per liberarlo e ci sono riusciti poco dopo, riconsegnando ai proprietari l'animale in buone condizioni di salute.