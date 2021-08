Morto di covid Enzo Galli: era andato in India per adottare una bimba

"Enzo Galli non ce l’ha fatta. Si era ammalato di Covid tornato dall’India, dove era andato insieme a Simonetta per adottare la piccola Mariam Gemma. Tutta la nostra città si stringe intorno alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia".

Ne ha dato il triste annuncio - su Facebook - il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi.

Enzo Galli e Simonetta Filippi, marito e moglie di Campi Bisenzio, si erano recati in India per adottare una bimba; purtroppo però erano rimasti bloccati, per circa una settimana a New Delhi, ad aprile, durante l’esplosione della pandemia, in quanto la donna era risultata positiva al tampone prima della partenza.

Per il rimpatrio fu organizzato un volo sanitario privato, in biocontenimento . Il volo è stato prenotato, privatamente, con la compagnia Volitalia grazie ad una raccolta fondi e finanziamenti lanciata dal legale che in poche ore ha raccolto oltre 80mila euro. Nel volo, la collaborazione del console e delle istituzioni italiane "è stata fondamentale" aveva dichiarato l'avvocato della famiglia "anche la Regione Toscana si è subito attivata".

Dopo il rientro in Italia anche il marito e la figlia erano risultati positivi al Covid: mentre per la piccolina, asintomatica e seguita dagli specialisti dell'ospedale pediatrico fiorentino Meyer, le cose si sono risolte per il meglio, Galli è finito fin da subito in condizioni critiche ed è stato ricoverato a maggio all’ospedale di Careggi, sempre a Firenze. "Gli stanno facendo la terapia cortisonica, ma ha solo mezzo polmone funzionante e le condizioni cliniche sono complicate. È arrivato a Careggi in blocco respiratorio e ora le sue condizioni si stanno aggravando. Sto chiedendo all'ospedale di sottoporlo alla terapia con plasma iperimmune, stiamo cercando tutte le vie possibili" aveva raccontato Simonetta.

Oggi l'esito drammatico della vicenda.