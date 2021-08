Offre hashish a un poliziotto in borghese: denunciato alle Cascine

Ieri pomeriggio la polizia di Firenze ha effettuato uno specifico servizio di contrasto agli stupefacenti e ai reati predatori nella zona delle Cascine.

Uno degli agenti del Commissariato di Rifredi, impegnato nell’attività, si stava appostando in via degli Olmi quando un pusher gambiano di 24 anni si è avvicinato, ha tirato fuori dalla tasca dell’hashish e, senza perdere tempo, l’ha offerta al poliziotto in cambio di 50 euro.

Il giovane cittadino straniero è stato subito sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per l’illecita detenzione della sostanza stupefacente, circa 11 grammi.

Per quanto riguarda il contrasto ai reati contro il patrimonio, sempre gli agenti del Commissariato di Rifredi hanno denunciato per furto su auto un 31enne tunisino fermato dopo che aveva rubato un “gratta e vinci” e alcuni spiccioli dall’abitacolo di una vettura parcheggiata in viale Fratelli Rosselli all’altezza della fermata della tramvia.

Il mezzo sarebbe stato lasciato aperto e per questo motivo non è risultato forzato.