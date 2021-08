Otto nuove telecamere di videosorveglianza per il centro storico di Figline

Otto nuove telecamere in centro per potenziare il sistema di videosorveglianza: sono state installati in questi giorni gli “occhi elettronici” per il controllo di alcuni punti sensibili dell’area storica di Figline.

Un investimento da circa 30mila euro che rientra nel più ampio pacchetto di investimenti da oltre un milione di euro per il centro di Figline avviato dall’Amministrazione comunale nella primavera scorsa. Con l’attivazione delle nuove telecamere, il numero totale di quelle attive sul territorio comunale salirà dunque a 50.

Le videocamere si trovano in piazza Marsilio Ficino (lato Collegiata), due in via Oberdan e le altre dislocate nel perimetro tra via San Domenico fino a via Castelguinelli e nel vicolo della Bruciatoia verso i Giardini Del Puglia, compreso il sottopasso pedonale che collega il centro ai giardini stessi. Saranno attive entro i primi di settembre, una volta ultimato il collaudo.

Vanno ad aggiungersi alle 35 già attive (11 delle quali installate a partire dal marzo scorso) e a un sistema di controllo del territorio che conta inoltre 8 videocamere di contesto installate nelle frazioni e 5 sistemi di lettura elettronica della targa posizionati nei principali punti di accesso e di uscita del traffico veicolare.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa