Radda nel Bicchiere, edizione ridotta per il quarto di secolo

Un’edizione mignon quella 2021 di “Radda nel Bicchiere” che dopo un anno di assenza, causa Covid, torna a far tintinnare i bicchieri in attesa di poter festeggiare a dovere il 25° anniversario della manifestazione vinicola.

Sono due gli appuntamenti che la ProLoco ha messo in cartellone “Aspettando Radda nel Bicchiere”, a numero chiuso e nel rispetto delle norme vigenti, per un totale di ottanta posti disponibili e circa venticinque etichette in degustazione in Piazza Francesco Ferrucci, nel centro di Radda in Chianti.

Un’occasione da non perdere per gli amanti del Chianti Classico e un momento di convivialità all’insegna dell’ottimismo. Per due sere la piazza di Radda tornerà a profumare di vino e a dare gioia ad occhi naso e palato.

Si parte venerdì 3 settembre alle 20 con la degustazione in compagnia dei produttori Castello di Albola, Podere Capaccia, Castello di Monterinaldi, Erta di Radda, Borgo Salcetino, Montevertine, Poggerino, Podere l’Aia, Castello di Radda, Campomaggio, Il Barlettaio, Livernano e Campaccio.

Domenica 5 settembre, sempre alle 20, saranno serviti nei bicchieri Istine, Brancaia, Colle Bereto, Terra Bianca, Podere Terreno, Monteraponi, Caparsa, Pruneto, Val delle Corti, Fattoria Vigneti La Selvanella, Montemaggio e Poggio alla Croce.

Le degustazioni saranno accompagnate da schiacciata toscana, assaggi di salumi e pappa al pomodoro, il costo è di 30,00 Euro ciascuna.

Soltanto quaranta i posti disponibili, ben distanziati, per ogni appuntamento, per questo è fondamentale la prenotazione presso la ProLoco di Radda in Chianti scrivendo a proradda@chiantinet.it specificando la data a cui si vuole partecipare.

Una volta ricevuta conferma della disponibilità sarà necessario effettuare immediatamente un bonifico alla Proloco e inviare la contabile via mail per confermare la prenotazione. L’organizzazione si riserva di cancellare la richiesta di prenotazione se entro le 24 ore non è pervenuta la contabile del bonifico.

Intestatario del conto: Proloco di Radda in Chianti

IBAN: IT82 W010 3071 9500 0000 0236 814

Causale: Specificare la data della degustazione scelta, il numero dei partecipanti e il nome. (Esempio: 03.09.21 - 2 persone - Sig. Rossi)

E’ consigliato l’arrivo in loco circa trenta minuti prima dell'inizio delle degustazioni per le pratiche di registrazione. Nell'eventualità che restino delle postazioni libere sarà possibile registrarsi e saldare sul momento.

Partecipano all’organizzazione l’Amministrazione Comunale e le associazioni Vignaioli di Radda, Raddattiva, Confraternita di Misericordia, Racchetta e il Consorzio Chianti Classico.

Altre info su www.raddanelbicchiere.net www.facebook.it/raddanelbicchiere