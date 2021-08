Spacca tablet al capotreno e rompe vetro del convoglio: denunciato 28enne a Empoli

Era sul treno fermo alla stazione di Empoli e diretto a Siena, ma senza biglietto. Il capotreno lo aveva invitato ad acquistarlo, dicendo che lo avrebbe aspettato senza far partire il convoglio, ma questi di tutta risposta gli ha tolto il tablet di mano e lo ha distrutto gettandolo a terra, oltre poi a rompere il vetro del convoglio con il martelletto di emergenza. Per questo un 28enne nigeriano è stato denunciato dalla polizia del commissariato di Empoli. L'uomo è stato fermato ieri alle 19.30 circa e accompagnato negli uffici di piazza Gramsci, dopo la fine di alcuni servizi di controllo. Il giovane è già noto alle forze dell'ordine e in attesa del permesso di soggiorno. Sul suo conto un altro reato analogo, avvenuto a marzo alla stazione di Viareggio. La denuncia è avvenuta per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Il treno infatti non è potuto partire dopo i danni ed è stato sostituito da un autobus.