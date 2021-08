Vandalizzati due fontanelli a Vicopisano

Sono stati danneggiati e vandalizzati, per rubare le monete al loro interno, i due Fontanelli pubblici di San Giovanni alla Vena e di Uliveto Terme. Resteranno quindi, purtroppo, fuori uso per qualche giorno a causa di questi pessimi atti contro beni della collettività, fino alla loro riparazione.

Il Sindaco Matteo Ferrucci ha prontamente contattato i carabinieri della Stazione di San Giovanni alla Vena e spiega: “ A Uliveto Terme è stata rimossa la griglia sotto il frontale di erogazione e a San Giovanni alla Vena è stata danneggiata la porta di accesso alla struttura. Saranno subito analizzati i filmati dei circuiti pubblici e privati delle telecamere che, insieme ad alcune testimonianze, potranno rivelarci preziosi dettagli per risalire agli autori di questi odiosi atti vandalici.”