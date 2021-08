Visita gratuita alla casa studio di Fernando Melani

Sabato 28 agosto, alle 11, apre le porte la casa-studio dell'artista pistoiese Fernando Melani. La visita accompagnata all’interno dell’atelier è per massimo sei persone; necessaria la prenotazione, da effettuare entro le ore 13 di venerdì 27 agosto al numero verde di Pistoiainforma 800 012146.

Al fine di garantire il rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19, il punto di ritrovo del gruppo è fissato alla biglietteria del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, in via Sant’Andrea 18, alle 10.50, dove i partecipanti alla visita troveranno ad accoglierli il personale del museo e la guida che li accompagnerà a Casa Melani.

Per partecipare alla visita è necessario essere muniti di Green pass e attenersi alle misure di sicurezza previste: http://musei.comune.pistoia.it/eventi/necessario-il-green-pass-per-accedere-ai-musei-civici/ .

L’ingresso e la visita, a cura di Artemisia Associazione Culturale, sono gratuiti. Nella saletta al terzo e ultimo piano della casa-studio, appositamente riallestita, sarà possibile assistere alla proiezione del video di Fabrizio Todesco Casa Studio Melani, prodotto nel 2005 dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Case della Memoria in Toscana.

Per informazioni consultare il sito web musei.comune.pistoia.it; pagina Facebook - Musei Civici Pistoia; Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, telefono 0573 371817.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa