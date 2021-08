Visite a lume di torcia al Museo archeologico di Artimino

Si avvicina la fine di agosto e la ripresa della scuola, ma non conosce sosta l’attività didattica del Museo archeologico di Artimino che ha nella manica ancora tanti assi da giocare per accompagnare i più piccoli alla scoperta della storia. Sabato 28 agosto alle 18 è in programma il laboratorio “Nella bottega del ceramista”, il laboratorio che permette di entrare in contatto con i numerosi reperti ceramici conservati al museo, conoscerne l’origine e la tipologia di lavorazione e realizzare il proprio manufatto di argilla proprio come antichi vasai etruschi. L'attività è indicata per bambini dai 4 ai 12 anni e ha un costo complessivo di 5 euro, prenotazione obbligatoria entro le 13 del giorno precedente l’attività a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it.

Stesse modalità di prenotazione anche per la visita in notturna a Montefortini di venerdì 3 settembre (ore 21), l’appuntamento suggestivo a lume di torcia, in compagnia dell’archeologa, dedicato ai bambini dai 6 anni che svela tutti i segreti del Tumulo; costo 3 euro (massimo 15 partecipanti).

Con settembre si confermano le aperture del Tumulo di Montefortini, per grandi e piccoli, tutti i giovedì dalle 10 alle 13 con ingresso gratuito. Sono possibili visite guidate a pagamento e su prenotazione fissando al numero 055 8718124 in orario di apertura del Museo o scrivendo a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it. Durante tutto il mese sono inoltre previste diverse aperture speciali, sempre a ingresso libero (visite guidate a pagamento a richiesta): venerdì 10 e 17 settembre dalle 9 alle 13; sabato 4,11 e 18 settembre dalle 9 alle 13, mentre sabato 25 apertura serale dalle 20 alle 23. Domenica 5 e 19 settembre ingressi dalle 9 alle 13, in occasione di Corri la vita domenica 26 settembre apertura dalle 15 alle 19 con ingresso prioritario per i partecipanti alla manifestazione.

Il Museo archeologico di Artimino è aperto tutti i giorni (mercoledì escluso) dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18.Come da disposizioni ministeriali sopra i 12 anni per l’ingresso e le attività è richiesto il green pass o esito tampone negativo.

Fonte: Museo di Artimino