Viva la Francigena: cena-concerto a Castelfiorentino 'sotto le stelle del Jazz'

Sono nati per rendere omaggio ai grandi autori e interpreti della musica italiana, contemporanea e non. Con significative influenze Jazz e R’n’B, che caratterizzano il sound dei loro brani. E’ questo, in estrema sintesi, il biglietto da visita di “Progetto Italiano”, quintetto musicale già ospite di “Umbria Jazz”, che sarà protagonista nella serata di apertura dei festeggiamenti lungo la Via Francigena, in programma lunedì 20 settembre (ore 21.00) al Chiosco ai Renai (via Vallone 34, Castelfiorentino).

Una cena-concerto “sotto le stelle del Jazz”, dunque, che svela in anteprima il tema della Via Francigena 2021: Dante Alighieri, un personaggio quasi scontato nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla sua scomparsa. Questo vale anche per il concerto del 20 settembre, ispirato all’approdo di Dante in Paradiso e all’”Armonia Divina”.

“Il Paradiso – scrive Progetto Italiano – è il regno dell'armonia, della musica divina prodotta dall'armonia delle sfere celesti: il suono delle eterne rote. L'approdo al Paradiso segna l'ingresso di Dante nel regno della polifonia: diverse voci insieme sperimentano la massima libertà all'interno di un rigido ordine dato dalle leggi del contrappunto. E mentre nel Purgatorio la musica ascoltata da Dante è legata alla parola di brani noti del repertorio sacro, nel Paradiso la musica rimanda alla raffigurazione della luce e al moto delle anime. Si riscatta dalla rappresentazione fedele della riproduzione melodica del testo sacro. Musica. luce e movimento: il movimento è dato dal desiderio e dall'amore per Dio, mentre la musica e la luce sono la propagazione di Dio. Il Paradiso è un mondo di luci e suoni armoniosi, tanto forti e potenti che Dante ne rimane annientato”.

Il quintetto jazz è composto da Riccardo Butelli (batteria), Luca Tonini (basso e contrabbasso), Alessandro Vasconi (piano), Yuri Nocerino (sax), Laura Nepi (voce).

Il costo della cena e del concerto è di euro 30,00 ed è con prenotazione obbligatoria (351.5987014); necessario il Green Pass, in ottemperanza alle misure di contenimento da Covid 19.

La serata è organizzata dall’associazione teatrale culturale GAT in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino nell’ambito della manifestazione lungo la Via Francigena, che si svolgerà tra la seconda metà di settembre e i primi di ottobre. Entro breve saranno resi noti maggiori dettagli sul programma.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa