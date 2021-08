Zero spese di rappresentanza per un anno nel Comune di Vicopisano

Spese di rappresentanza del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri e delle Consigliere del Comune di Vicopisano pari a zero anche nel periodo compreso tra luglio 2020 e luglio 2021.

"Ogni anno - afferma il sindaco Matteo Ferrucci - comunichiamo, per dovere di trasparenza nei confronti della cittadinanza, l'entità delle spese di rappresentanza, ovvero dei rimborsi per eventuali cene, trasferte istituzionali (spostamenti in Regione, al Ministero, presso enti statali, tavoli e reti con altri Comuni, viaggi all'estero, come quest'anno a Marcinelle, in Belgio, per la commemorazione della strage di Bois du Cazier ecc. e per tutto ciò che ha a che fare con le deleghe e le materie di ogni Amministratore o Amministratrice) pedaggi auto, costi telefonici (usiamo i nostri telefoni personali, non ne abbiamo "di servizio") ecc.

Come nel periodo intercorso tra luglio 2019 e luglio, nello stesso arco temporale, tra 2020 e 2021 - aggiunge il Sindaco - e sempre in continuità con l'Amministrazione Taglioli, queste spese risultano pari a zero.

L'unica 'eccezione' è costituita da 12 spostamenti con la macchina del Comune, una Fiat Punto, utilizzata da alcuni Amministratori per recarsi a Pisa al fine di partecipare a riunioni istituzionali.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa