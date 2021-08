Ad Altopascio tornano i buoni spesa

Il Comune di Altopascio replica l’erogazione dei buoni spesa per emergenza alimentare a seguito della pandemia da Covid-19: un quarto bando che l’amministrazione D’Ambrosio apre per sostenere, ancora una volta, tutta la cittadinanza.

Sul sito del Comune di Altopascio (https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/bando-buoni-spesa-per-emergenza-alimentare-a-seguito-di-covid-19-iii-erogazione-2021/), sarà disponibile il bando rivolto ai cittadini residenti che si trovano in situazione di difficoltà economica. Per partecipare c’è tempo fino all’11 settembre. “Abbiamo deciso di andare nuovamente incontro alle persone che più di altri stanno pagando gli effetti della crisi da Covid-19 - spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini -. Questo è il quarto bando che eroghiamo per sostenere le persone disoccupate, pensionate e in generale tutti quei nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila euro. Esserci con i fatti accanto a chi ha più bisogno è il modo migliore per garantire una ripresa post-Covid e rispondere alle esigenze di chi fa più fatica, per non lasciare indietro nessuno”.

I REQUISITI. Il requisito principale è avere l’ISEE inferiore a 15mila euro. Sono tre gli importi erogabili: 400 euro per famiglie fino a due persone, 500 euro per nuclei fino a 3-4 persone e 600 euro per famiglie composte da 5 persone e oltre. Il contributo sarà erogato tramite carta prepagata MyGift da 100 euro l’una, da spendere in panifici, negozi di latticini, drogherie e supermercati, macellerie e negozi di surgelati, negozi di alimentari, discount e farmacie e parafarmacie. Le carte prepagate saranno poi erogate con il supporto della Misericordia di Altopascio, nei giorni e nei modi che saranno comunicati ai beneficiari per email.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro l’11 settembre, esclusivamente per via telematica attraverso il sito del Comune di Altopascio. Oltre alla domanda dovranno essere inviati anche i dati anagrafici del richiedenti, il codice fiscale, l’indicazione dei componenti del nucleo familiare e degli importi dei conti correnti/depositi bancari e postali della famiglia.

Per informazioni: Ufficio sociale ai numeri 0583.216353 o 0583.21690 oppure alla mail servizi.sociali@comune.altopascio.lu.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa