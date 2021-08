Affidato ai servizi sociali, torna a rubare: in manette 49enne

Era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma è tornato a colpire: un 49enne è stato di nuovo arrestato. Nell'ottobre 2020 era stato messo in manette per furti in abitazione a Lucca. Venne riconosciuto dalla polizia, individuato e arrestato.

A seguito del cumulo di pene il malvivente avrebbe dovuto scontare una condanna complessiva di 2 anni e 10 mesi di reclusione, ma ha chiesto ed è stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali in alternativa alla pena.

Durante la messa in prova ha però commesso l’ennesimo furto in abitazione, questa volta insieme alla compagna,.

Subito il magistrato di Pisa ha disposto la revoca dell’affidamento in prova e l’immediata carcerazione, eseguita ieri dagli uomini della Squadra Mobile