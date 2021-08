Agenzia Entrate Poggibonsi, sciopero delle lavoratrici delle pulizie

Oggi le lavoratrici della C.R. Appalti, che si occupano delle pulizie dei locali dell’Agenzia delle Entrate di Poggibonsi, hanno incrociato le braccia astenendosi dal lavoro.

“Sono mesi che l’azienda continua a ritardare i pagamenti degli stipendi – spiega la FILCAMS CGIL della Valdelsa – e dal 18 agosto risulta addirittura irreperibile”. “Nella nostra regione – prosegue il sindacato - la C.R. Appalti srl, che opera in appalto in diverse realtà lavorative pubbliche, non è tra l’altro nuova a tali gravi comportamenti”. “Qualora l’impresa proseguisse con questo atteggiamento – annuncia la FILCAMS - saranno definite altre iniziative di mobilitazione sindacale”.

Fonte: Ufficio di Segreteria CGIL Siena