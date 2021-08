Ai servizi sociali dopo un furto, ma mette a segno un altro colpo: in carcere 49enne

Era stato denunciato lo scorso ottobre per un tentato furto in una villa a Lucca, poi arrestato per altri furti e affidato in prova ai servizi sociali. L'uomo, un lucchese di 49 anni, ma ci è 'ricascato'. Durante la messa in prova ha commesso l'ennesimo furto in abitazione insieme alla compagna. Per questo l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Il 49enne lo scorso 19 ottobre fu riconosciuto dagli agenti grazie a immagini registrate dalle telecamere mentre metteva a segno il colpo. Fu poi rintracciato a bordo di un'auto con la quale viaggiava anche la compagna e furono trovati cacciavite e guanti. A seguito del cumulo di pene avrebbe dovuto scontare complessivamente 2 anni e 10 mesi di reclusione, ma ha chiesto ed è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali.