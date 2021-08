Arte contemporanea, a Prato ecco 'Transpace'

Processualità creative e pratiche collaborative al centro della ricerca di Transpace, il nuovo spazio dedicato all'Arte Contemporanea che inaugurerà l’1 e 2 settembre a Officina Giovani.

Il progetto, vincitore del bando Residenze Creative del Comune di Prato per l’anno 2021-2022, nasce dalla collaborazione fra tre realtà del territorio e dalla loro volontà di relazionarsi e contaminarsi reciprocamente: CUT | Circuito Urbano Temporaneo, associazione che promuove pratiche di rigenerazione urbana e processi di formazione dei cittadini attraverso l’arte contemporanea, FORME, realtà che investe sulla ricerca e la valorizzazione di nuovi linguaggi espressivi con particolare attenzione verso la promozione di artisti emergenti e MASC, collettivo composto da nove giovanissimi aspiranti artisti e teorici che indagano lo spazio pubblico e le pratiche collaborative mediante progetti d’arte sociale.

Attraverso l'organizzazione di residenze artistiche, mostre, incontri, workshop e laboratori didattici, Transpace intende ripensare i luoghi e le relazioni partendo dalla sperimentazione artistica contemporanea, mediante uno scambio legato all'intergenerazionalità e al multi-linguaggio.

Identità e Stereotipo: la mostra alle Ex Celle

Il primo evento organizzato dalle tre realtà si terrà mercoledì 1 e giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 18, e avrà il carattere di un mini-festival in cui si alterneranno performance, visite guidate al quartiere e una mostra collettiva allestita nei suggestivi spazi delle Ex Celle Frigo (Piazza dei Macelli 4, Prato).

L’esposizione si apre con i lavori degli artisti visivi Andisheh Bagherzadeh e Irene Lupi, curati da Silvia Bellotti ed Erica Romano dell’Associazione Forme. La ricerca dei due artisti è volta a deterritorializzare la visione normativa dominante, mettendo in discussione le tradizionali nozioni di genere e identità personale, sociale e culturale, ancora troppo spesso legate ad uno sguardo androcentrico ed eurocentrico, in favore di un impianto dialogico che riconosca il valore positivo dell'alterità e della differenza.

Le stesse tematiche vengono riprese e analizzate all’interno dell’installazione ambientale del collettivo MASC, composto da Lavinia Nuti, Matilde Toni, Simone Cariota, Sofia Baldini, Alice Risaliti, Viola Pierozzi, Alexandros Lomis, Domenico Dell’Olio e Viola Trupo. L’indagine del collettivo pone l’accento sulle dinamiche sociali legate alla percezione dello stereotipo e trae origine dal confronto diretto con il pubblico, in particolare dalle riflessioni emerse durante la lettura degli oltre duecento questionari distribuiti a gennaio 2021 a persone di diverso genere, età e provenienza.

La collettiva si chiude con la restituzione del progetto Archivio di memoria | Quartiere Soccorso curato da Stefania Rinaldi di CUT | Circuito Urbano Temporaneo, una ricerca

legata al tema dell’identità collettiva, in un’indagine condotta da artisti, fotografi, filmaker e sound designer volta ad individuare la connessione tra luogo pubblico proposto e spazio di comunità necessario. I volti degli abitanti, dei bambini e ragazzi delle scuole del quartiere, le opere dal carattere temporaneo e le suggestioni in forma di racconto che gli artisti hanno prodotto durante i soggiorni di residenza degli ultimi quattro anni diventano protagonisti dell’ archivio di memoria digitale fruibile e aperto alla visita. I contenuti selezionati sono del fotografo Simone Ridi, del videomaker Andrea Foligni e del sound designer Alessio Dufur.

La collettiva resterà aperta fino al 10 Settembre 2021, dal lunedì al venerdì, 15-24.

Nuovi format di co-creazione: [10x10] e GIF

In occasione delle serate di apertura dello spazio, Transpace presenterà gli altri due progetti che saranno realizzati nel biennio 2021 - 2022.

I giovanissimi componenti del collettivo MASC (Magazzino Arte Sociale Contemporanea), propongono [10x10] un format innovativo di condivisione tra giovani generazioni con incontri e dibattiti sul contemporaneo. Il tema scelto per il primo ciclo di incontri avrà come linea di indagine gli stereotipi legati alla percezione di sé in relazione ai luoghi e agli spazi della città. Ogni incontro avrà la forma di workshop, utilizzando gli strumenti della performance (danza,teatro), fotografia e video, sound art, arti visive, poesia come restituzione dei confronti e innesco per nuove riflessioni. Al termine degli incontri è previsto un evento finale con la realizzazione di una performace in forma di gioco ispirata al game sui ruoli e sugli stereotipi ideato da un gruppo di giovani artisti di L.A. We are not really stranger. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social dell'associazione CUT | Circuito Urbano Temporaneo, promotore dell’iniziativa. Il format è parte di “Officina delle voci. Atelier della creazione giovanile” del Comune di Prato con una rete di partner, vincitore del bando Fermenti in Comune, cofinanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Associazione Forme propone GIF - Giovani In Formazione, il progetto didattico di Transpace rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Prato. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo della durata di 40 ore totalmente gratuito che renderà i giovani parte attiva del processo creativo di un artista emergente. I molteplici linguaggi dell’arte contemporanea saranno un punto di avvio per intraprendere un discorso sull’educazione allo sviluppo sostenibile: partendo dalla condivisione di riflessioni ed esperienze sulle tematiche al centro della ricerca proposta dal laboratorio, i giovani partecipanti e l’artista lavoreranno alla produzione di un’opera collettiva.

CALENDARIO DEGLI EVENTI

Mercoledì 1 Settembre 2021 Ex Celle Frigo, Officina Giovani, Piazza dei Macelli 4 - Prato ore 18:00 | Apertura della mostra Transpace ore 19:00 | Performance del collettivo MASC ore 19:30 | Performance dell’artista Andisheh Bagherzadeh

Giovedì 2 Settembre 2021 Transpace, Officina Giovani, Piazza dei Macelli 4 - Prato ore 18:30 | Presentazione del progetto [10 x 10] del collettivo MASC, a cura di CUT Circuito Urbano Temporaneo e del progetto GIF - Giovani in Formazione a cura di Forme ore 19:00 | Visita guidata quartiere Soccorso a cura di CUT | Circuito Urbano Temporaneo

In ottemperanza alle norme vigenti previste dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, per l’accesso agli spazi è obbligatoria l’esibizione della certificazione verde Covid-19. Info e prenotazioni: www.eventbrite.com/e/167713885747

CONTATTI transpaceresidenze@gmail.com FB @transpaceresidenze IG @transpaceresidenze

CUT | Circuito Urbano Temporaneo

L’Associazione CUT | Circuito Urbano Temporaneo opera in ambiti culturale, artistico e sociale, si pone fin dal principio l’esigenza di indagare il mondo contemporaneo utilizzando i mezzi artistico e ambientale come motori di consapevolezza, rigenerazione, aggregazione e partecipazione. Promuove il territorio e valorizza le persone mirando alla formazione di cittadini attivi tramite l’arte contemporanea, la diffusione di buone pratiche e con il coinvolgimento delle realtà locali per far comprendere che la cultura rappresenta la prima risorsa per lo sviluppo della società.

CUT| Circuito Urbano Temporaneo è da sempre impegnata a rileggere e rigenerare aree in stato di non utilizzo e spazi residuali attraverso l’attivazione di processi educativi, didattici, di relazione e inclusione sociale.

contatti: 329 3233 936 (Stefania Rinaldi) cutcircuitourbanotemporaneo@gmail.com www.cutcircuitourbanotemporaneo.com FB @CUTcircuitourbanotemporaneo | IG @cut_circuitourbanotemporaneo

FORME

Forme è un’associazione culturale diretta a investire sulla ricerca e sulla valorizzazione di nuovi linguaggi espressivi attraverso l’organizzazione di mostre, residenze artistiche, incontri, workshop e laboratori didattici.

Gli obiettivi principali dell’Associazione sono di diffondere l’arte contemporanea sul territorio, con particolare attenzione verso la promozione di artisti emergenti e di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini all’offerta culturale, in un processo di inclusione e di reciproco arricchimento.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per lo sviluppo di interessi a valenza collettiva, Forme ha attivato fino ad oggi alcune importanti collaborazioni con enti pubblici e privati sviluppando progetti di valorizzazione di luoghi storici, audience development e audience engagement.

contatti: 340 7035 212 (Silvia Bellotti) www.formearte.it info@formearte.it FB @formearte | IG@forme.arte

MASC

MASC (Magazzino Arte Sociale Contemporanea), è un collettivo artistico nato a Prato a settembre del 2020 dall’esigenza di 9 tra aspiranti artisti e teorici di entrare nel contesto artistico contemporaneo e di affermare i propri spazi all’interno della città di Prato.

Il Magazzino Arte Sociale Contemporanea nasce letteralmente in un magazzino, edificio tipico della periferia pratese, costellata da industrie e capannoni, attivi o abbandonati. In questo caso un magazzino ex-fabbrica di filati, ristrutturato e adibito a loft, dove i componenti del collettivo si sono riuniti stilando i principi fondanti che ne costituiscono l’identità, fluida ma allo stesso tempo coerente.

Il collettivo MASC è costituito da Lavinia Nuti, Matilde Toni, Simone Cariota, Sofia Baldini, Alice Risaliti, Viola Pierozzi, Alexandros Lomis, Domenic Dell’Olio e Viola Trupo.

contatti: masc.collettivo@gmail.com IG @masc.collective

