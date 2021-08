Basket Castelfiorentino, iniziata l’avventura del settore giovanile

E’ iniziata questo pomeriggio l’avventura del settore giovanile gialloblu. Il 6 settembre al via anche il minibasket.

Dopo la prima squadra, anche il settore giovanile ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista della nuova stagione. Sotto la guida del responsabile Claudio Calvani, saranno cinque le formazioni gialloblu a scendere in campo:

UNDER 13: allenatore Antonio Ticciati

UNDER 14: allenatore Alessandro Mostardi, assistente Pietro Cantini

UNDER 15: allenatore Alessandro Mostardi, assistenti Giovanni Corbinelli e Alberto Ciampolini

UNDER 16: allenatore Giovanni Corbinelli, assistente Alessandro Mostardi

UNDER 17 FEMMINILE: allenatore Fabrizio Iserani, assistenti Nicol Banchelli e Antonella Costa

Con il gruppo Under 15 è stata fatta iscrizione al campionato di Eccellenza, mentre l’Under 14 si iscriverà al campionato Elite. A queste potrebbe aggiungersi inoltre la squadra Under 19: la società sta infatti valutando l’iscrizione al campionato.

Il 6 settembre partirà anche il minibasket, guidato dal responsbaile tecnico Matteo Bruni che ha allestito la sua squadra di istruttori:

AQUILOTTI (2011 e 2012): istruttore Antonio Ticciati, assistenti Matteo Bruni e Pietro Cantini

SCOIATTOLI (2013 e 2014): istruttore Matteo Bruni, assistenti Alberto Ciampolini e Nicol Banchelli

PULCINI (2015 e 2016): istruttore Matteo Bruni, assistente Nicol Banchelli

MICROBASKET (2017 e 2018): istruttori Giulio Buti e Alessio Cicilano

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa