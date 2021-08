In pensione il luogotenente Dolfi, omaggio dal Comune di Empoli

In segno di gratitudine per la preziosa opera di servizio prestata durante la sua carriera alla comunità empolese e all'intera città, il sindaco Brenda Barnini ha consegnato una pergamena al luogotenente ‘carica speciale’ dei carabinieri Paolo Dolfi, comandante della stazione dei carabinieri di Empoli, che nei rpossimi giorni andrà in pensione.

Un breve incontro, nella Galleria di Arte Moderna del Municipio, a cui ha preso parte anche l’assessore alla sicurezza Antonio Ponzo Pellegrini.

Il sindaco ha ricordato «il ruolo fondamentale del comandante Dolfi nel rappresentare punto di riferimento per la cittadinanza. Nella sua lunga carriera a Empoli, dove è arrivato nel 1991, ha lavorato sul territorio quotidianamente. Al luogotenente Dolfi vanno tutti i nostri sentimenti di riconoscenza e gratitudine per l’ottimo servizio di prevenzione, contrasto e repressione dei fenomeni criminali. È stato anche una guida per i tanti giovani carabinieri che nel corso di questi anni sono arrivati in città per poi essere trasferiti altrove. Con la città si è creato un legame indissolubile».

Paolo Dolfi, fiorentino, ha iniziato la sua carriera nell’Arma dei carabinieri a Cles, in Trentino, poi ha prosguito a Vergato (Bologna) per poi arrivare a Empoli nel 1991, fino a vestire la carica di comandante della stazione.

Il sindaco ha consegnato a Dolfi iccola pergamena: "Al luogotenente ‘carica speciale’ Paolo Dolfi, comandante della stazione dei carabinieri di Empoli. Per il lunghissimo, importante, percorso umano e professionale nell’Arma dei Carabinieri che lo ha visto, per oltre xx anni, sempre impegnato al servizio dello Stato e della comunità; per il determinante apporto a numerose attività investigative; per essere stato punto di riferimento, baluardo di legalità e sicurezza per l'intera comunità empolese. In occasione del suo pensionamento, i migliori auguri e sentiti ringraziamenti dall’Amministrazione Comunale di Empoli".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa