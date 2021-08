Nonostante il trend in ascesa per quanto riguarda i contagi a livello regionale, oggi, giovedì 26 agosto, si registra un calo nei numeri rilevati per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio. Ecco il dettaglio:

Zona Empolese Valdelsa 18 contagi

Capraia e Limite 4

Fucecchio 7

Gambassi Terme 1

Castelfiorentino 2

Montespertoli 1

Vinci 1

Empoli 2

Zona comprensorio del cuoio 8 contagi

Castelfranco di Sotto 3

San Miniato 5

A breve il bollettino Asl Centro