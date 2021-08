Elezioni Seravezza, il M5S locale contro Ferrara: "Ennesimo inciucio"

E' molto grave quanto deciso dal senatore viareggino dei 5 Stelle Ferrara con l'ex sindaco Ettore Neri per appoggiare la candidata Valentina Salvatori del PD. Il Movimento 5 Stelle di Seravezza, nelle figure dei suoi portavoce e attivisti, prende le distanze dall’appoggio incondizionato che il senatore Ferrara ha annunciato alla lista Creare Futuro. Questa decisione è terribilmente sbagliata sia nel metodo che nel merito e soprattutto, frutto di speculazioni politiche calate dall’alto classiche della vecchia politica, a cui negli anni, come attivisti, ci siamo sempre opposti. E ancora di più oggi siamo convinti di questa nostra posizione, spettatori di un pessimo “mercato delle vacche” in cui le liste si creano per un po’ di visibilità politica invece che per l’interesse dei cittadini.

Oggi invece ci troviamo di fronte all’ennesimo inciucio, e lo vediamo associato al nostro movimento, che ignorando la nostra attività consiliare di opposizione (il cui mandato era certificato dal voto di oltre mille persone) a una delle peggiori amministrazioni che Seravezza abbia mai avuto, con più problemi di quanti non ne avesse 5 anni fa, da un appoggio incondizionato a quelle persone responsabili di tale fallimento amministrativo senza dare risposte dell'inefficienza e dell'insensibilità delle loro amministrazioni ai problemi reali delle persone. Siamo sbigottiti da come il senatore Ferrara dipinga il nostro comune, glissando sui temi scomodi quali la tutela dell’ambiente, il lavoro, la sanità e sociale, la scuola, gli Usi Civici, per non parlare del decoro urbano.

La nostra posizione non è contro le singole persone, ma su come hanno amministrato, tanto che nel 2016 i 5 Stelle sono entrati in consiglio comunale proprio per cambiare le politiche delle precedenti amministrazioni. Le alleanze si fanno sul territorio con i programmi.

Quanto deciso è grave, perché se nei valori del Partito Democratico, e di tutte le componenti Progressiste, ci sono la condivisione, la partecipazione e la democrazia, è bene sapere che niente di questo è presente nell’accordo stretto con il Senatore Ferrara.

Tutti gli Attivisti locali dei 5 Stelle e i propri consiglieri comunali, sono stati esclusi da prendere parte a questa discussione, e l'ex sindaco Ettore Neri, che si vanta sui social di questo inedito accordo, ha stretto un intesa con il nuovo partito 5 Stelle, dove le scelte sono calate dall’alto, da persone che non sanno nemmeno dove si trova Seravezza, non conoscono il territorio e chi lo abita. Non pensate di ottenere consenso dai cittadini di Seravezza perché non sono così ingenui per non capire di che manipolazione siete stati capaci di fare.

Tutti i cittadini, compresi gli elettori e simpatizzanti del PD, è giusto che conoscano la verità dei fatti. Grave perché in questi 5 anni il Senatore Ferrara non ci ha mai sostenuto o appoggiato nelle nostre battaglie, non ha mai partecipato alle riunioni del gruppo di Seravezza, ne sentito la necessità di interessarsi o ascoltare il territorio e i rappresentanti locali dei 5 Stelle e adesso fa un accordo senza interpellare chi sul territorio ha avuto la fiducia di molti cittadini.

Avremmo anche potuto far finta di nulla oppure accettare anche noi qualche accordicchio e magari intascare la promessa di qualche poltrona da assessore, ma noi a differenza abbiamo cercato di mantenere la nostra coerenza.

È un terribile errore buttare via il lavoro e l'impegno dei volontari che hanno creduto in certi ideali e ci hanno messo la faccia. Noi restiamo convinti la politica bella sia quella fatta nell'interesse degli ultimi, dei disagi reali, delle regole uguali per tutti delle battaglie vere, chi entra nelle istituzioni deve sapere che il suo ruolo è di portare la voce dei cittadini nei luoghi in cui si assumono le decisioni con spirito di servizio e affidarsi agli strumenti della democrazia per un confronto continuo con gli iscritti e i cittadini.

Quello che è mancato completamente a Seravezza.

Fonte: Movimento 5 Stelle di Seravezza