Ex teatro di Gambassi, l'idea della Lega: "Confronto con i cittadini sul futuro"

In riferimento al dibattito apertosi sulla struttura dell'ex teatro di Gambassi Terme e alla presa di posizione di 477 cittadini, firmatari di un'apposita petizione contro le operazioni di demolizione di questa struttura, Marco Manuelli (Consigliere Comunale - Capogruppo/Lega Salvini Premier) e Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI/Lega Salvini Premier - Collaboratore del Gruppo consiliare) hanno dichiarato: "Nel Consiglio comunale del 16 luglio scorso, svoltosi in videoconferenza, come Gruppo Lega ci siamo astenuti sulla delibera che ha trattato l'argomento, perché prima di prendere decisioni che per la cittadina termale hanno una notevole importanza, soprattutto dal punto di vista storico identitario, quale sarebbe la demolizione dell'ex teatro, inaugurato nel 1927 e censito nel volume 'I teatri storici della Toscana', avevamo chiesto di effettuare un sopralluogo dei Consiglieri comunali o almeno dei Capigruppo al manufatto di piazza Di Vittorio per potersi rendere conto al meglio, dello stato dell'arte dell'edificio in questione.

Arrivati a questo punto, ribadiamo la nostra proposta di convocazione da parte del Sindaco di un Consiglio comunale aperto, da svolgersi quanto prima, sul tema 'Dell'ex teatro, demolizione, riqualificazione', magari all'aperto, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Così i cittadini si potrebbero esprimere civilmente e si svilupperebbe un sano confronto di idee che farebbe solo bene all'intera comunità gambassina. Negli anni a Gambassi Terme abbiamo partecipato ad iniziative politiche in piazza e ricordiamo che il primo Consiglio comunale di questo mandato amministrativo, si svolse nell'armonioso giardino comunale".-

Fonte: Ufficio Stampa