Morto a soli 38 anni Federico Orsucci di Galleno: malore in acqua

Un grave lutto ha colpito la comunità di Galleno (Fucecchio). A soli trentotto anni è scomparso Federico Orsucci, affetto da una grave malattia. La scomparsa è avvenuta, secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, stava facendo un bagno in un parco acquatico di Tirrenia, quando un malore lo ha colpito nel tardo pomeriggio. Sul posto tutta l'assistenza dei bagnini e degli operatori presenti. L'arrivo dei soccorsi purtroppo è stato vano. A piangerlo non è solo la sua famiglia, segnata dalla sua triste dipartita, ma una lunga serie di amici e conoscenti.

Di professione operatore tecnico, era ben voluto da tutti, che adesso lo stanno ricordando commossi con un messaggio sui social network. Non sono ancora noti la data e il luogo dei funerali.

Orsucci aveva sempre affrontato la malattia con determinazione. Aveva anche cercato di far conoscere la sua situazione con una raccolta fondi su GoFundMe, per la quale aveva raggiunto l'obiettivo di 3mila euro per la ricerca a inizio 2021.

Ecco come descriveva la sua condizione: "Nel 2019 ho scoperto di essere affetto da Neuroacantocitosi o Corea-Acantocitosi: una rara malattia, genetica e neurodegenerativa che colpisce 1/5 persona su 1.000.000.

[...] Sto facendo diverse cure specialistiche che comprendono, oltre l’assunzione di farmaci, sedute settimanali di elettrostimolazioni (tDCS) e terapia ossigeno poliatomico liquido. Lo scopo di questa raccolta fondi è far conoscere la mia malattia a più persone possibili e chissà,magari, trovare persone che hanno avuto o hanno esperienza di questa malattia".

Questo il commento del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca su Facebook: "Ho conosciuto anche io Federico, andando a trovarlo a casa sua qualche mese fa. Un incontro molto bello in cui ho potuto assaporare la simpatia e la fede di Federico. Ora lo accompagno con la preghiera all'incontro con il Signore, all'abbraccio del suo amore e della vita donata per sempre. Alla famiglia di Federico, genitori e fratelli il mio cordoglio e la mia vicinanza, invocando il dono della consolazione, della speranza, della fede. A tutta la comunità parrocchiale la mia vicinanza in questo momento di dolore. Accogli Federico l'abbraccio di Dio, il Dio della vita e se puoi parlaci ancora di questo grande amore di Dio".

Questo invece il cordoglio espresso dalla comunità parrocchiale di Pinete-Galleno-Querce: "Federico Orsucci ci ha lasciati. È difficile salutare un ragazzo che abbiamo visto nascere e crescere in questo paese di Galleno, è stato il compagno di scuola dei nostri figli e l'amico di tutti. La sua grande fede è sempre stata un esempio per tutti noi ed anche durante la malattia e non lo ha mai abbandonato. Con grandissimo dolore porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Orsucci Orazio e Anna ed ai fratelli Paolo e Saverio, tutta la Comunità si stringe attorno a voi in questo triste momento".