Finiscono fuori strada a Colle di Val D'Elsa e rimangono imprigionati nell'auto: arrivano i pompieri

I vigili del fuoco di Poggibonsi sono intervenuti verso mezzogiorno in località Pian dell'Olmino, nel comune di Colle Val d'Elsa, per soccorrere una coppia rimasta intrappolata nella vettura sulla quale viaggiavano, dopo essere usciti fuori di strada e finiti in un campo.

L'auto ha terminato la corsa su una pianta, mettendosi in posizione verticale rispetto al terreno. Marito e moglie, rimasti incastrati, sono stati quindi soccorsi dai pompieri che hanno dovuto tagliare uno sportello per liberarli.

L'intervento, che ha visto la presenza anche di 118 e vigili urbani di Colle Val d'Elsa, è durato circa un'ora.

Escoriazioni e contusioni per la coppia, ma nessuna ferita grave.

I vigili del fuoco di Poggibonsi, inoltre, erano già intervenuti proprio a Poggibonsi, verso le 10.30 in piazza Indipendenza, per spegnere sul nascere un principio di incendio originatosi su una vettura.