Galli e Picchielli (Lega): "Liste d'attesa infinite per esami a Empoli, problema non secondario"

"Il Covid - affermano Giovanni Galli e Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e Capogruppo in Consiglio comunale della Lega - ha sicuramente amplificato le ataviche problematiche relative alle estenuanti attese che i cittadini empolesi devono sopportare ogniqualvolta si approccino alla sanità pubblica. Per alcune visite specialistiche si devono attendere addirittura alcuni mesi, a fronte di teoriche disponibilità che dovrebbero essere offerte alle persone nel giro di pochi giorni."

"Un problema non secondario nell'area empolese che si cerca di risolvere troppo spesso con estemporanee soluzioni tampone, peraltro non sufficienti a quantomeno limitare la palese criticità."

"Chiedere aiuto alle strutture private è un po' come ammettere le proprie incapacità organizzative. Lo ribadiamo, il devastante avvento del Coronavirus non è stato però la causa dirompente che ha favorito, improvvisamente, il crearsi di queste lungaggini inerenti alle prenotazioni in ambito sanitario; il problema esiste da anni e non è mai stato, colpevolmente, affrontato con la giusta determinazione, comportando così tutte le attuali ed inevitabili conseguenze del caso."

Fonte: Lega Toscana