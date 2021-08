In fiamme un bosco a Cantagallo, elicotteri e squadre a terra in zona Gricigliana

Incendio boschivo in corso dal primo pomeriggio di oggi in un bosco misto di pini e ceduo nella zona di Gricigliana, frazione del Comune di Cantagallo, in Val di Bisenzio (Prato). La forte pendenza, due linee elettriche dell'alta tensione e il vento moderato presente in zona rendono complicate le operazioni di spegnimento.

La sala operativa regionale ha inviato tre elicotteri che, con ripetuti sganci, evitano il propagarsi delle fiamme verso la montagna. A terra, sotto il coordinamento di un direttore di operazioni, sono impegnate 8 squadre di volontariato antincendio e operai forestali della Val di Bisenzio, oltre ai personale dei vigili del fuoco. Per il momento la sala operativa comunica che non vi sono abitazioni minacciate dalle fiamme. Sono in arrivo autobotti per il rifornimento mezzi e ulteriori squadre per le operazioni di bonifica e controllo che si prevede proseguiranno per tutta la notte.

Si ricorda che dal 1 luglio è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell'uso all'aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille. Informazioni e approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa