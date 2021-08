Incastrato sotto al trattore, elisoccorso per un sessantenne a Montespertoli

Incastrato sotto un trattore un 62enne impegnato in dei lavori agricoli nelle campagne di Montespertoli. Alle 13 di oggi è stato attivato il soccorso da parte del 118. L'uomo si trovava nei pressi di via Montegufoni, nella frazione di Montagnana. Sul posto due ambulanze della Misericordia di Castelfiorentino e la Pubblica assistenza di Montespertoli. Non è bastato: per il codice rosso è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Il ferito è stato trasportato in volo al Cto dell'ospedale fiorentino di Careggi con diversi traumi. I rilievi erano in carico alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni.