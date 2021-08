Incendio nel Piangrande a Certaldo, 13 ettari in fumo

La Valdelsa fiorentina continua a bruciare. Dopo l'incendio degli scorsi giorni a Castelfiorentino, ieri pomeriggio sono andati in fumo 13 ettari di vegetazione in zona Piangrande, nel territorio di Certaldo. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e 12 squadre di volontari. Nello specifico per La Racchetta le squadre di Montespertoli, Montaione, San Casciano, Ferrone e Tavarnelle. Per la Prociv da Certaldo e Castelfiorentino.

Nel racconto della Racchetta di Montespertoli, a un certo punto sembrava fosse indispensabile anche il supporto aereo. La richiesta è poi stata annullata perché le squadre da terra sono riuscite a fermare il fuoco alle porte di un bosco.