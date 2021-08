L'alternativa al centrosinistra: nasce Sesto popolare

La candidatura a Sindaco di Daniele Lorini sarà collegata a una lista sostenuta da Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, costruita insieme a figure indipendenti del territorio, in lotta per l'ambiente, la dignità del lavoro e il futuro di Sesto Fiorentino

Agosto non è un mese facile per la politica: nonostante questo negli ultimi giorni si sono intensificate le interlocuzioni con le lotte del territorio e tra le forze politiche.

Siamo pronti a lanciare l'esperienza di Sesto popolare: un percorso unitario composto da figure indipendenti, sostenuta dal Partito della Rifondazione Comunista e da Potere al Popolo.

L'alternativa di sinistra alla "grande coalizione" del centrosinistra di Falchi acquista ogni giorno più forza, raccogliendo sempre maggiori interesse e sostegno.

Le lotte contro le ipotesi di nuovo aeroporto e per una gestione dei rifiuti che escluda l'inceneritore meritano una proposta politica autonoma da qualsiasi alleanza con il Partito Democratico.

I cambiamenti climatici, la vicenda della GKN e la sempre più spinta precarietà delle nostre vite ci parlano della necessità di lottare per un mondo migliore.

Sabato prossimo, dalle 08.30 alle 13.30, ci troverete in via Dante Alighieri, di fronte alla Galleria Fosco Giachetti, impegnati nella raccolta delle le firme che ci permetteranno di essere sulla scheda elettorale.

A chi ci aveva già sostenuto chiediamo di tornare: saremo in piazza con una novità positiva per tutto il nostro territorio. Sarà l'occasione per confrontarci sui dettagli di un programma che ha già raccolto le importanti esperienze presenti nella lista, che a breve presenteremo candidatura per candidatura: Francesco Arrighetti, Graziano Staino, Giada Funghi, Andrea Ciolli, Claudia Baldini, Elena Bariletti, Francesca Bellucci, Silvia Benini, Paolo Emiliano Bertelli, Fulvia Bilanceri, Rosella Chiti, Fabio Cocchi, Matteo De Lucia, Massimo Doni, Francesca Giambi, Giuseppe Iannello, Alessandra Il Grande, Mario La Russa, Serena Maoggi, Livio Mussi, Carlotta Raspanti, Antonio Russo, Nello Sarchi, Mariangela Sirca

Fonte: Ufficio Stampa