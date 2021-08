Muore a 33 anni Guido Castelnuovo Tedesco, Forza Italia in lutto

A soli trentatré anni è venuto a mancare nella sua casa di Firenze Guido Castelnuovo Tedesco. Politico di Forza Italia, è stato tre volte consigliere FI per il Quartiere 5 a Firenze. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 25 agosto.

Fin da giovanissimo aveva aderito a Forza Italia e aveva la politica nel sangue. Sono in tanti a Firenze a piangere la sua improvvisa scomparsa.

Morto Guido Castelnuovo Tedesco, i commenti

Nardella: "Grande appassionato di politica"

“Con molto dispiacere ho appreso della morte di Guido, grande appassionato di politica che fin da giovanissimo si era impegnato nella militanza attiva”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella. “Alla famiglia - conclude - giungano le condoglianze mie personali e quelle dell’amministrazione”.

Cocollini: "Colpiti dall'improvvisa scomparsa"

"Siamo colpiti dalla improvvisa scomparsa di Guido, un giovane e appassionato che negli anni si è adoperato per i suoi concittadini da Consigliere di Quartiere nelle fila del centrodestra. Esprimiamo a nome di tutto il Consiglio comunale il cordoglio e la vicinanza alla famiglia da parte della città di Firenze". Lo dichiara il vice presidente vicario del Consiglio comunale Emanuele Cocollini.

Gianassi e Balli: "Sconcertati"

“Siamo addolorati e sconcertati per la scomparsa di Guido Castelnuovo Tedesco, giovane consigliere presente e appassionato con il quale abbiamo condiviso per 10 anni l’esperienza del consiglio del Quartiere 5. Lo ricordiamo sempre preparato e stimolante nel confronto. Insieme a tutti i consiglieri esprimiamo la nostra più sentita vicinanza alla famiglia e al partito di Forza Italia di cui faceva parte”. Lo affermano l’assessore Federico Gianassi, ex presidente del Quartiere 5 dal 2009 al 2014, e l’attuale presidente Cristiano Balli, alla guida del Quartiere dal 2014 ad oggi.

Razzanelli: "Addolorati per la perdita"

"Siamo addolorati per l'improvvisa scomparsa di Guido Castelnuovo Tedesco. Con lui non solo la famiglia di Forza Italia e il centrodestra fiorentino, ma tutta la città perde un giovane brillante e appassionato. Le sue battaglie da consigliere di Quartiere per una Firenze migliore restano a testimoniare il suo impegno. Esprimiamo il nostro cordoglio e la vicinanza alla famiglia". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia Mario Razzanelli.

Il cordoglio del gruppo FdI

"Abbiamo appreso con dolore e sconcerto dell'improvvisa scomparsa di Castelnuovo Tedesco. Esprimiamo il nostro cordoglio e la vicinanza alla famiglia". Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai. "A Guido mi legano anni di comune impegno nella politica e nella vita amministrativa di Firenze. Un giovane brillante, appassionato e sincero. È stato un onore lavorare al suo fianco, ci mancheranno la sua arguzia e la sua preparazione" aggiunge Cellai.

Lo piange anche la Lega Firenze

"Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa improvvisa di Castelnuovo Tedesco, esponente di Forza Italia ed ex consigliere al Quartiere 5 di Firenze. Fin da giovanissimo si era impegnato nella politica cittadina, in tanti ne conoscono il lavoro appassionato per Firenze. Siamo vicini alla famiglia". Questa la dichiarazione dei consiglieri del gruppo Lega Salvini Firenze.

Dal PD: "Profondo cordoglio"

“A nome del gruppo Pd di Palazzo Vecchio profondo cordoglio per la scomparsa di Castelnuovo Tedesco, appassionato e impegnato in politica fin da giovanissimo, già consigliere di quartiere 5 e in prima linea per la sua città”. A dirlo è il capogruppo Pd in Consiglio comunale Nicola Armentano. “A familiari, amici e al partito di Forza Italia la nostra vicinanza in questo momento drammatico”, conclude.