Muore sub 39enne colpito da una barca nel mare di Follonica

Un 39enne di professione sub è morto nel golfo di Follonica a causa di un probabile urto con un'imbarcazione a 2 miglia dalla costa, mentre stava lavorando alle vasche di un impianto di itticoltura. Hanno dato l'allarme i colleghi dell'uomo, recuperato in stato di incoscienza da una motovedetta della Capitaneria di porto di Piombino. Gli accertamenti sono in capo alla capitaneria e alla polmare, su delega della procura di Livorno. Il decesso è stato constatato durante le manovre di soccorso.