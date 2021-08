Pubblicati i bandi della nuova offerta post laurea dell'Università di Siena

Sono 83 i corsi della nuova offerta post laurea dell'Università di Siena per l'anno accademico 2021/2022, i cui bandi sono stati pubblicati nel portale di Ateneo all'indirizzo www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea, dove si possono trovare anche tutte le informazioni didattiche e amministrative.

Si può scegliere tra 50 master universitari di I e II livello, sette corsi di perfezionamento, sei corsi aggiornamento professionale, 15 corsi di formazione e cinque summer school. I corsi che vengono attivati per la prima volta sono 14, tra i quali nove master.

A breve saranno pubblicati anche i bandi dei master che sono in attesa delle firme delle convenzioni.

La piattaforma "Segreteria online" per la presentazione delle domande di ammissione e iscrizione sarà attiva da martedì 31 agosto, https://segreteriaonline.unisi.it.

Per ulteriori informazioni amministrative si può contattare l'Ufficio master e corsi scrivendo all'indirizzo mail master-corsi@unisi.it o chiamando lo sportello telefonico, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12, ai numeri 0577 235541, 328 0091689.

Fonte: Università di Siena