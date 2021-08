Riparte Volontariamentis, primo appuntamento con Spinelli

Riparte un periodo di eventi, iniziative e appuntamenti. Per stare insieme, per riflettere e per vivere questa ultima parte dell'estate nel segno della socialità.

Per affrontare le grandi sfide del Pianeta ci vuole lo spirito giusto: quello che anima il volontariato. “Un'energia irrinunciabile della società” l'ha definito Mattarella, fondamentale, anche in quest'ultimo anno, per fronteggiare la pandemia.

Il mondo del volontariato è candidato da Giugno 2021 a Patrimonio culturale Unesco.

Ed è da questi presupporti che nasce Volontariamentis, manifestazione realizzata dai volontari per raccontare il volontariato, le sue realtà, le sue difficoltà e le sue prospettive: spesso viene dato per scontato il fatto che tante persone comuni ogni giorno mettano in gioco parte della propria vita e del proprio tempo per un valore più grande del denaro e non quantificabile salvo comprenderne l'assenza quando non c'è. Volontariato significa sentirsi parte di una comunità e farla crescere con piccoli gesti quotidiani in modo che nessuno resti da solo.

L’iniziativa, promossa e realizzata dalle associazioni di volontariato del territorio e patrocinata dal Comune di Montelupo, si svolgerà nell'Arena Estiva presso i Giardini Beaucaire di Montelupo dal 27 agosto al 12 settembre nei giorni da giovedì a domenica.

Il programma prevede attività ricreative, culturali e gastronomiche, ma anche dei momenti di riflessione politica intorno al mondo del volontariato.

Venerdì 27 agosto | ore 18,30.

Inaugurazione della manifestazione alla presenza delle autorità

Assessora Regionale Serena Spinelli

Sindaco di Montelupo Paolo Masetti

Presidente del Cesvot Toscana, Federico Gelli

Assieme ai presidenti delle associazioni di volontariato che hanno promosso la manifestazione (associazione La Racchetta, Casa del Popolo Il Progresso, Misericordia di Montelupo)

A seguire l’attrice Anna Di Maggio leggerà alcuni racconti brevi sul volontariato tratti dalla raccolta

Fotogrammi di Paolo Caldesi

Sabato 28 agosto | Ore 18,45

Tappabuchi e tuttofare.

Relazione introduttiva a cura di Simone Focardi assessore all’associazionismo Comune di Montelupo Fiorentino. A seguire discussione e raccolta di contributi dai partecipanti.

L’incontro vuole aprire una riflessione sul rapporto fra enti locali e volontariato. Da una parte una nuova disciplina normativa tenta di regolare il ricorso al volontariato attraverso gli strumenti della coprogettazione e coprogrammazione, dall’altra eventi improvvisi e di assoluta gravità, come la pandemia dovuta al Covid-19, rendono difficoltosa l’applicazione delle disposizioni e pongono nuovi interrogativi su come disciplinare rapporti che diventano sempre più complessi.

Sabato 4 settembre | ore 18,45

Morire di Burocrazia.

Relazione introduttiva a cura di Carlo Moretti (Commercialista del Terzo Settore) e Riccardo Bemi (esperto Terzo Settore CESVOT)

A seguire discussione e raccolta di contributi dai partecipanti L’incontro vuole mettere in evidenza le difficoltà burocratiche e contabili che sono state introdotte dal D.Lgs.117/17 e raccogliere le istanze e suggerimenti delle associazioni del territorio da sottoporre ai livelli istituzionali preposti alla regolamentazione della materia, per migliorare l’applicazione delle norme.

Sabato 11 settembre | ore 18,45

Circoli ricreativi.

Relazione introduttiva a cura di Chiara Salvadori Presidente Arci Empolese Valdelsa

A seguire presentazione di alcune esperienze di circoli del territorio

L’incontro vuole richiamare l’attenzione sui problemi che i circoli ricreativi hanno dovuto affrontare e che la pandemia ha accentuato. Attraverso il confronto si cercherà di condividere percorsi di resilienza e rinnovamento nel tentativo di conservare il valore sociale e culturale di queste istituzioni popolari.

Tutte le sere ci sarà poi spazio per stand gastronomici ed eventi.

«Il volontariato a Montelupo Fiorentino è una vera forza. Lo sapevamo, ce ne siamo resi ancor più conto in occasione della pandemia e delle tante e impensabili necessità che abbiamo dovuto affrontare e ancora dobbiamo affrontare. I volontari hanno fornito un supporto da un punto di vista sanitario, sono stati una presenza essenziale per la distribuzione dei dispositivi di protezione, per la gestione degli hub vaccinali e per il sostegno alle persone sole e fragili.

Spesso vanno con la loro passione, dedizione e umanità a colmare delle falle di un sistema. Una manifestazione come VolontariaMentis, non solo celebra giustamente il volontariato, ma mira ad aprire un dibattito e uno spazio di riflessione. Dal vivo, in presenza, guardandoci in faccia e condividendo uno spazio. Abbiamo bisogno proprio di questo: della socialità, dell'incontro fra pensieri anche divergenti, ma non mediati da social e strumenti vari, dell'approfondimento.

Viviamo un periodo in cui è facile, quasi naturale, rimanere in superficie. Su certi temi è necessario andare in fondo. Per migliorare, migliorarci. Quindi ringrazio a nome di tutta la giunta le associazioni che hanno avuto l'idea di promuovere l'iniziativa e che operativamente si sono spese per la sua organizzazione», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa